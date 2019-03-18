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  • Джонни Депп собрал 87 видео, где Эмбер Херд ведет себя агрессивно

Джонни Депп собрал 87 видео, где Эмбер Херд ведет себя агрессивно

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Джонни Депп и Амбер Херд

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американский актер Джонни Депп заявил, что он предоставил суду 87 видеозаписей с камер наблюдения, которые являются доказательствами агрессивного поведения его бывшей супруги Эмбер Херд.

55-летний актер заявил, что 32-летняя Херд врет касательно того, что Депп сам порезался и написал своей кровью на стене имя Билли Боба Торнтона, в романе с которым подозревал ее. 

Он также подчеркивает, что на видеозаписях видно насколько актриса себя агрессивно ведет и даже бьет Деппа кулаком.

Юристы артиста уверены, что Херд создавая скандал, лишь попыталась добиться большей славы, поэтому и обвинила актера в домашнем насилии. 

Ранее Депп рассказал, что во время ссоры Эмбер почти отрезала ему палец разбитой бутылкой.

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