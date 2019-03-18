Ушаков восстановил Рейнбаха на работе в департаменте сообщения РД
Рижская дума восстановила Виталия Рейнбаха на работе в департаменте сообщения Рижской думы, но не руководителем, а на более низкой должности - старшим контролером службы контроля управления пассажирскими перевозками.
По словам мэра Риги Нила Ушакова, согласно правам работодателя, предусмотренным законом о труде, Рейнбах назначен на должность на два месяца. По мнению Ушакова, суд в своем решении не оценивал обстоятельства увольнения Рейнбаха, а также не рассмотрел дело по существу.
Мэр сказал, что вопрос о дальнейшей организации работы департамента он решит в ближайшее время на основании решения суда, условий закона о труде и задач департамента, связанных с новым сезоном ремонта улиц.
12 марта решением Верховного суда закончено судопроизводство по решению Ушакова об увольнении Рейнбаха с поста главы департамента сообщения. Частная жалоба Рижской думы отклонена. По словам представителя Верховного суда Ласмы Звейниеце, дело по существу и не рассматривалось - суд первой инстанции не принял иск, окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
Ушаков отстранил Рейнбаха от должности в августе 2016 года. Уволить мэр его не мог, потому что этому противился профсоюз. За время с августа 2016 года по декабрь 2018-го Рейнбаху выплачена зарплата в размере 46 тыс. евро. И.о. руководителя департамента сообщения является Эмил Якринс.