Ушаков восстановил Рейнбаха на работе в департаменте сообщения РД

По словам мэра Риги Нила Ушакова, согласно правам работодателя, предусмотренным законом о труде, Рейнбах назначен на должность на два месяца. По мнению Ушакова, суд в своем решении не оценивал обстоятельства увольнения Рейнбаха, а также не рассмотрел дело по существу.

Мэр сказал, что вопрос о дальнейшей организации работы департамента он решит в ближайшее время на основании решения суда, условий закона о труде и задач департамента, связанных с новым сезоном ремонта улиц.

12 марта решением Верховного суда закончено судопроизводство по решению Ушакова об увольнении Рейнбаха с поста главы департамента сообщения. Частная жалоба Рижской думы отклонена. По словам представителя Верховного суда Ласмы Звейниеце, дело по существу и не рассматривалось - суд первой инстанции не принял иск, окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.