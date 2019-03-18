Женщина родила шестерых близнецов за девять минут
Порой для появления на свет даже одного ребенка требуется несколько часов, если не более, а вот жительница американского штата Техас родила шестерых малышей за девять минут. Об этом сообщается на странице The Woman's Hospital of Texas в Facebook.
Как рассказали медики, две девочки и четыре мальчика появились на свет 15 марта в 4:59 утра по местному времени. Вес новорожденных составил от 800 до 1300 граммов. Их мама, которую зовут Тельма Чиака, чувствует себя хорошо.
Как стало известно Hindustantimes, девочек женщина планируют назвать Зина и Зуриэль. Имена для сыновей она еще не придумала.
Сотрудники техасской клиники отметили, что вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.
Напомним, в феврале сообщалось, 25-летняя жительница Ирака, мама уже троих детей, произвела на свет шесть девочек и одного мальчика в больнице провинции Дияла. Однако спустя несколько дней все они скончались в больнице.