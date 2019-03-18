Пн, 18.03.2019
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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте

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ФОТО: AP/Scanpix

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого в стрельбе в трамвае в нидерландском Утрехте, сообщает Reuters.

Задержанным оказался 37-летний голландец Гекман Танис, который родился в Турции. Также выяснилось, что у него есть судимость.

Напомним, в Утрехте 18 марта был открыт огонь, в результате стрельбы погибли три человека, а пострадали пять.

"Стрельба произошла в трамвае. В оказании помощи принимают участие три вертолета скорой помощи", - сообщила в Twitter местная полиция.

Галерея: Стрельба в нидерландском Утрехте

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