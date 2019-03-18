Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого в стрельбе в трамвае в нидерландском Утрехте, сообщает Reuters.
Задержанным оказался 37-летний голландец Гекман Танис, который родился в Турции. Также выяснилось, что у него есть судимость.
Напомним, в Утрехте 18 марта был открыт огонь, в результате стрельбы погибли три человека, а пострадали пять.
"Стрельба произошла в трамвае. В оказании помощи принимают участие три вертолета скорой помощи", - сообщила в Twitter местная полиция.
Галерея: Стрельба в нидерландском Утрехте