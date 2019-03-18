Высшие должностные лица отказываются встречаться с Римшевичем

С ним отказались встречаться все высшие должностные лица, а сам Римшевич пока избегает интервью с журналистами, отметили в выпуске.

Выполнять обязанности президента Банка Латвии Илмар Римшевич начал 27 февраля - на следующий день после того, как Суд европейского союза отменил запрет Генеральной прокуратуры занимать должность руководителя банка.

Несмотря на то, что прошли уже три недели, он за это время не встретился ни с одним высокопоставленным должностным лицом, выяснили журналисты TV3.

С Римшевичем не планирует встречаться ни министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"), ни председатель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш, так как с ним "не о чем говорить".

Депутаты Сейма вполне откровенно признают, что Римшевич сейчас оказался в политической и профессиональной изоляции.

"Решение Европейского суда ни коим образом не изменило отношение ни парламента, ни правительства", - высказался депутат Бюджетной комиссии Сейма Александр Кирштейн.

"Создается ситуация "повисшая в воздухе", когда определенное должностное лицо приходит на работу, но остается изолированным от остальной среды, с которой он пробует сотрудничать", - добавил он.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что уже прошлый Сейм призывал Римшевича уйти с должности, но он не послушал. По мнению премьера, нет смысла возвращаться к этому.

"С таким человеком нет никакой необходимости говорить", - признал Кариньш.

В выпуске новостей отметили, что и сам Римшевич не стремится выбраться из изоляции, на контакт с журналистами он не идет, отмечая, что единственное запланированное общение со СМИ произойдет в июне, когда состоится ежегодная пресс-конференция Банка Латвии.