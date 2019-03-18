Вт, 19.03.2019
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Месть пешеходов? В Пурвциемсе сгорел автомобиль, припаркованный на тротуаре

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ФОТО: Кадр из видео

​В Риге, на аллее Джохара Дудаева в Пурвциемсе, на выходных кто-то поджег автомобиль, который, по всей видимости, мешал передвижению пешеходов, рассказали в передаче Degpunktā

Как рассказали в новом выпуске, автомобиль марки Citroen сгорел рядом с домом под номером 9, расположенным на аллее Джохара Дудаева.

Местные считают, что в салон бросили жидкость для розжига или что-то вроде этого, и это была месть за то, что автомобиль бросали, где придется.

Местные также высказались, что эта машина не принадлежит кому-либо из этого дома: "Если паркуешься в чужом дворе и делаешь это не по правилам, будь готов к последствиям". 

Некоторые отметили, что проблема в неупорядоченной системе - у всех домов в округе есть знаки, регулирующие стоянки, а именно в этом дворе все паркуются так, как только в голову придет, и вызов полиции не помогает.

К тому же проблема только нарастает, ведь машин меньше не становится.

В полиции по этому делу начато расследование, но единственный законный способ, как легально бороться с бессовестными водителями, это вызывать муниципальную полицию, конечно, если не удается все решить путем переговоров, напомнили в передаче.

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