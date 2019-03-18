Месть пешеходов? В Пурвциемсе сгорел автомобиль, припаркованный на тротуаре

Как рассказали в новом выпуске, автомобиль марки Citroen сгорел рядом с домом под номером 9, расположенным на аллее Джохара Дудаева.

Местные считают, что в салон бросили жидкость для розжига или что-то вроде этого, и это была месть за то, что автомобиль бросали, где придется.

Местные также высказались, что эта машина не принадлежит кому-либо из этого дома: "Если паркуешься в чужом дворе и делаешь это не по правилам, будь готов к последствиям".

Некоторые отметили, что проблема в неупорядоченной системе - у всех домов в округе есть знаки, регулирующие стоянки, а именно в этом дворе все паркуются так, как только в голову придет, и вызов полиции не помогает.

К тому же проблема только нарастает, ведь машин меньше не становится.