Кубок Гагарина: "Авангард" Боба Хартли разгромил "Барыс"

Салават Юлаев - Автомобилист

Уфимцы в овертайме смогли обыграть "Автомобилист" со счётом 2:1. Эта победа позволила "Салавату" выйти вперёд в серии - 2:1.

Счёт в матче был открыт во втором периоде после точного броска нападающего хозяев Владимира Ткачёва. В заключительном периоде гостям удалось восстановить равновесие благодаря Александру Кучерявенко, но в овертайме "Салават Юлаев" всё-таки вырвал победу благодаря голу Йоонаса Кемппайнена.

Авангард - Барыс

Подопечные Боба Хартли на арене в Балашихе нанесли разгромное поражение "Барысу" со счётом 5:0. Счёт в серии стал 2:1 в пользу омского "Авангарда".

Первый гол в матче случился на 14-й минуте, когда Андрей Стась отправил шайбу прямо в девятку ворот гостевой команды. Во втором периоде Сергей Шумаков и Сергей Широков забросили ещё две шайбы в ворота "Барыса".

В заключительные двадцать минут "Авангард" забил ещё дважды усилиями Кирилла Семёнова и Коди Франсона.