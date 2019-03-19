В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"

База затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду.

На авиабазе Оффатт дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют "самолетами судного дня". Они предназначены для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны. Кроме этого, на этой базе находится подземный бункер, из которого можно управлять американским ядерным оружием, пишет КорреспонденT.net.

Добавим, что в американских штатах Айова и Небраска в результате наводнений погибли уже три человека, во вторник, 19 марта, сообщает ABC News.

Отмечается, что наводнения были вызваны разливом более десятка рек, несколько сотен человек переехали во временные убежища.

Ранее в 74 городах и 65 округах Небраски ввели режим чрезвычайного положения.

Губернатор штата Пит Рикетт назвал наводнение историческим по своему масштабу.