В 2019 году бюджет Латвии вновь без "подушки безопасности"

Государственный бюджет Латвии в 2019 году, как и в 2018 году, будет с дефицитом в размере 0,7% от ВВП, тогда как у Литвы и Эстонии в бюджетах будет профицит - соответственно 0,4% и 0,5% от ВВП.
Об этом на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) сообщил член Совета по фискальной дисциплине Анджс Убелис.
Таким образом, в 2019 году государственный бюджет Латвии вновь не будет иметь "подушки безопасности".
"В годы роста хотелось бы видеть бюджет без дефицита, но в настоящее время это невозможно, так как мы обязались выполнить обещания предыдущего правительства, потому что должны соблюдать преемственность", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.
В то же время он отметил, что в ситуации, когда есть основания полагать, что годы роста экономики постепенно заканчиваются, нужно бы делать накопления на черный день.