Вт, 19.03.2019
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На пароме Tallink изнасиловали женщину

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Полиция Стокгольма арестовала 50-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины на пароме, курсирующем между Швецией и Финляндией, пишет Rus.Postimees.

Согласно подозрению, в пятницу поздно вечером задержанный изнасиловал пассажирку на пароме, следовавшем из Стокгольма в Турку.

Полиция Стокгольма задержала подозреваемого в воскресенье, когда паром Silja Galaxy вернулся из Турку в Стокгольм.

"Женщина сообщила персоналу, что ее изнасиловали на борту", - сказала пресс-секретарь полиции Ола Ёстерлинг новостному порталу TT.

Затем экипаж парома задержал подозреваемого и охранял его до того момента, как паром не вернулся в порт Стокгольма, где подозреваемого передали полиции.

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