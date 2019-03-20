Кубок Гагарина: Московское "Динамо" пропустило решающий гол на последней минуте

Локомотив - СКА

Питерские "армейцы" обыграли в Ярославле "Локомотив" со счётом 3:1. Счёт в серии стал 1:3 в пользу СКА. Следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

Счёт в матче был открыл на 12-й минуте после точного броска хоккеиста СКА Романа Рукавишникова. Следующего гола пришлось ждать до третьего периода.

На 53-й минуте гости упрочили своё преимущество благодаря шайбе Давида Рундблада, а две минуты спустя Максим Карпов забил третий гол в ворота "Локомотива". В конце встречи Михаил Беляев сумел отыграть одну шайбу.

Динамо Москва - ЦСКА

Московское "Динамо" у себя дома уступило хоккейному клубу ЦСКА со счётом 1:2. Общий счёт в серии стал 3:1 в пользу "армейцев". Следующая игра пройдёт на территории ЦСКА.

Первый гол состоялся на 18-й минуте, когда Юусо Хиетанен вывел "динамовцев" вперёд. На 45-й минуте Константин Окулов сравнял счёт, а на последней минуте основного времени Мэт Робинсон принёс победу "армейцам".