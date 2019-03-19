Гиртс Анкипанс сохранит должность главного тренера "Динамо"

Контракт Анкипанса и рижского "Динамо" закончился вместе с завершившимся сезоном. Савицкис, правда, заявил, что Анкипанс и дальше продолжит работу в клубе и сохранит свою должность в следующем сезоне.

"Оценивая прошедший сезон мы решили, что главный тренер должен остаться на занимаемой должности. Обычно, мы заключаем контракт на год с возможностью продления ещё на два сезона", - сказал Савицкис.

В начале марта правление рижского "Динамо" оценило прошедший сезон "как удачный", а успех команды в регулярном чемпионате КХЛ оценило "положительно".

"Думаю, что тренерский штаб и команда в целом нас не подвели. Они продемонстрировали высокий уровень мастерства. Мы смогли обыграть очень хорошие команды с сильной мотивацией. Иногда не хватило везения и мастерства".

Кроме того, Савицкис заявил, что хочет сохранить в команде защитника Мэтью Майоне, который в 58 матчах регулярки забросил 11 шайб и сделал 35 голевых передач.