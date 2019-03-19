На смену руководителя ЦИК Цимдарса выдвинули Кристину Берзиню

Юридическая комиссия Сейма выдвинула на должность председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристину Берзиню, которая в настоящее время занимает должность руководителя информационного отдела комиссии, сообщили в парламентской пресс-службе.
За ее кандидатуру проголосовали семь депутатов, против были трое, один парламентарий не принимал участия в голосовании.
Кандидатуру нынешнего руководителя ЦИК Арниса Цимдарса поддержали два члена комиссии, восемь были против, один депутат в голосовании не участвовал.
Берзиню на пост главы ЦИК выдвинули коалиционные партии, Цимдарса - оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян.