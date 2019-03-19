Илзе Юркане снова в статусе свободной женщины
Финансист Илзе Юркане весной этого года прекратила отношения с родившимся в Германии латышом Давидом Клявиньшем, мастером по производству фортепиано, сообщает издание Privātā Dzīve.
"На самом деле мне действительно нечего сказать.
Я уважаю Давида за его талант и желаю ему всего наилучшего. Прекрасные шесть месяцев, и у меня есть пианино",
- так прокомментировала Илзе Юркане свое решение вновь стать свободной женщиной.
С элегантным джентльменом, отцом девяти детей (!) Илзе познакомилась прошлым летом, и вскоре между ними возникло романтическое чувство.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Финансист Илзе Юркане
Как известно, Илзе Юркане была замужем за экс-министром иностранных дел Латвии Янисом Юркансом. Их развод в свое время бурно обсуждался в желтой прессе после того, как
появилась информация, что, будучи женатым, Юрканс около года находился в отношениях с другой замужней женщиной
- супругой профессора Рижского университета им. Страдиня Петериса Апсе, преподавателем английского языка Линдой Апсе.