Вт, 19.03.2019
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Илзе Юркане снова в статусе свободной женщины
Прекрасные шесть месяцев...

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Финансист Илзе Юркане весной этого года прекратила отношения с родившимся в Германии латышом Давидом Клявиньшем, мастером по производству фортепиано, сообщает издание Privātā Dzīve.

"На самом деле мне действительно нечего сказать.

Я уважаю Давида за его талант и желаю ему всего наилучшего. Прекрасные шесть месяцев, и у меня есть пианино",

- так прокомментировала Илзе Юркане свое решение вновь стать свободной женщиной.

С элегантным джентльменом, отцом девяти детей (!) Илзе познакомилась прошлым летом, и вскоре между ними возникло романтическое чувство.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Финансист Илзе Юркане

Как известно, Илзе Юркане была замужем за экс-министром иностранных дел Латвии Янисом Юркансом. Их развод в свое время бурно обсуждался в желтой прессе после того, как

появилась информация, что, будучи женатым, Юрканс около года находился в отношениях с другой замужней женщиной

- супругой профессора Рижского университета им. Страдиня Петериса Апсе, преподавателем английского языка Линдой Апсе.

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