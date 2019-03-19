Илзе Юркане снова в статусе свободной женщины

"На самом деле мне действительно нечего сказать.

Я уважаю Давида за его талант и желаю ему всего наилучшего. Прекрасные шесть месяцев, и у меня есть пианино",

С элегантным джентльменом, отцом девяти детей (!) Илзе познакомилась прошлым летом, и вскоре между ними возникло романтическое чувство.

Как известно, Илзе Юркане была замужем за экс-министром иностранных дел Латвии Янисом Юркансом. Их развод в свое время бурно обсуждался в желтой прессе после того, как