ФОТО: Baltvilla.lv

У каждого человека свой опыт в организации праздников. Кто-то испытывает исключительно приятное волнение, а кто-то вспоминает полные стресса дни и даже месяцы планирования. Для того чтобы праздники дарили только радость и отдых, важно правильно подобрать место проведения мероприятия. Какой банкетный зал лучше подходит для больших и маленьких торжеств, где проводить корпоративные и семейные праздники – узнайте об этом в продолжении статьи!

Банкетный зал для первоклассного праздника

Для большого праздника большой зал, для маленького маленький – кажется, это самый простой критерий выбора банкетного зала, но насколько хорошо он применим на практике? Большие и маленькие залы могут быть самыми разными, так же как и банкеты, поэтому лучше отбирать места проведения праздников по нескольким параметрам.

ФОТО: Baltvilla.lv

Тип праздника

Для семейного праздника отлично подходит и ресторан, и банкетный зал, и наружная терраса – всё зависит от типа праздника и желаний заказчика. А вот для корпоративного мероприятия, независимо от числа гостей, лучше всего выбрать банкетный зал, где можно и работать, и отдыхать в спокойной обстановке. Если мероприятие длится целый день, целесообразно обдумать его проведение в зелёной зоне, чтобы гости могли избавиться от давления суеты большого города.

Количество гостей

Маленькие банкеты включают до 20 гостей, и обычно это семейные праздники: юбилеи, тихие свадьбы, дни рождения детей и т.п. Такие праздники можно отметить в ресторане, в гостевом доме и даже в гостиничном номере. Хорошие гостиницы, специализирующиеся на обслуживании банкетов, предлагают люкс-апартаменты для маленьких торжеств. Также можно арендовать небольшой банкетный зал или часть ресторана, которую отгородят от остального помещения на время мероприятия.

Для масштабных торжеств, где количество гостей приближается к сотне или даже превосходит её, конечно же, необходим большой банкетный зал. Место для крупных свадеб, юбилеев, дней рождений, выпускных лучше всего искать в гостинице, где можно заказать праздничный стол и обслуживание, а иногда и договорится о дополнительных услугах, например, об использовании гостиничного салона красоты.

Дополнительные требования и желания

После того как вы разрешили самые важные вопросы, можно обдумать детали праздника. Прежде чем выбрать одно или другое предложение, обдумайте:

в какой сезон происходит торжество? Хотели бы вы отдыхать на террасе с видами на природу, в зимнем саду, далеко от суеты и шума большого города?

насколько легко банкетный зал можно адаптировать для нужд конкретного мероприятия? Предлагает ли выбранный ресторан или гостиница навесы, сцены, различные интерьерные решения?

обслуживаются ли банкеты полностью или же предлагается только аренда помещения?

ФОТО: Baltvilla.lv

Банкеты могут быть большими и маленькими, формальными и неформальными, но у всех праздников есть одна общая черты – их надо устраивать с помощью профессионалов. Даже организация небольшого семейного торжества требует времени и внимания, и не лучше ли поручить все задачи тем, кто справится с этим лучше всего – профессионалам отрасли гостеприимства?

Идеальный праздник напрямую зависит от успешной коммуникации между организатором, ведущим мероприятия и представителями ресторана или банкетного зала, поэтому лучше выбрать место, в котором работают опытные специалисты по организации банкетов, знающие, как решить любую сложную ситуацию.

Спокойная и живописная латвийская природа служит лучшей декорацией к празднику в любой сезон, поэтому выбирайте такое место проведения мероприятия, где есть не только подходящий банкетный зал, но и привлекательная среда. Современные помещения, отличное расположение, опытные официанты и творческие повара – всё это предлагает “Baltvilla”, уютная четырёхзвёздочная гостиница совсем недалеко от Риги.

ФОТО: Baltvilla.lv

Отличные банкеты и расслабляющий отдых на берегу озера

Гостиница “Baltvilla” обладает двенадцатилетним опытом проведения торжеств. В гостинице можно отпраздновать:

банкеты до 20 гостей. Для небольших праздников не нужен целый банкетный зал, но без идеального обслуживания не обойтись. Ресторан и бар “Baltvilla” обеспечивают идеальную праздничную среду и для сторонников традиционных торжеств, и для любителей более современных и нестандартных решений. Гостиница предлагает разные варианты меню, которые точно не оставят гурманов равнодушными;

Для небольших праздников не нужен целый банкетный зал, но без идеального обслуживания не обойтись. Ресторан и бар “Baltvilla” обеспечивают идеальную праздничную среду и для сторонников традиционных торжеств, и для любителей более современных и нестандартных решений. Гостиница предлагает разные варианты меню, которые точно не оставят гурманов равнодушными; банкеты до 100 гостей. В зависимости от вида праздника, количества гостей и тематики торжества, мероприятие можно провести в ресторане “Baltvilla”, на террасе или в барных помещениях, также оснащённых террасой. Банкетное меню включает все смены блюд, а в готовке используются сезонные продукты от проверенных производителей;

В зависимости от вида праздника, количества гостей и тематики торжества, мероприятие можно провести в ресторане “Baltvilla”, на террасе или в барных помещениях, также оснащённых террасой. Банкетное меню включает все смены блюд, а в готовке используются сезонные продукты от проверенных производителей; свадьбы . В особенный день всё вокруг должно быть больше чем идеальным! Красный и золотой зал в гостиничном ресторане и терраса с видом на сосновый бор и озеро Балтэзерс создают идеальную праздничную атмосферу, дополненную по-настоящему гурманским меню и различными возможностями для отдыха. Если банкетный зал слишком большой для свадьбы в кругу самых близких людей, праздник можно отметить в президентских апартаментах;

. В особенный день всё вокруг должно быть больше чем идеальным! Красный и золотой зал в гостиничном ресторане и терраса с видом на сосновый бор и озеро Балтэзерс создают идеальную праздничную атмосферу, дополненную по-настоящему гурманским меню и различными возможностями для отдыха. Если банкетный зал слишком большой для свадьбы в кругу самых близких людей, праздник можно отметить в президентских апартаментах; корпоративные мероприятия. Балы и торжества, конференции и семинары, презентации продуктов и бизнес-ланчи – корпоративные мероприятия бывают самыми разными, и к каждому предприятию нужен индивидуальный подход. Банкетный зал и терраса “Baltvilla” могут принять до 150 гостей, к тому же организаторы мероприятия могут заказать не только обед и закуски, но и полное обслуживание, включая активный отдых, СПА-процедуры и ночёвку в уютных номерах гостиницы;

Балы и торжества, конференции и семинары, презентации продуктов и бизнес-ланчи – корпоративные мероприятия бывают самыми разными, и к каждому предприятию нужен индивидуальный подход. Банкетный зал и терраса “Baltvilla” могут принять до 150 гостей, к тому же организаторы мероприятия могут заказать не только обед и закуски, но и полное обслуживание, включая активный отдых, СПА-процедуры и ночёвку в уютных номерах гостиницы; детские вечеринки. Хотя детский праздник вряд ли можно назвать банкетом, это не значит, что для мероприятия не понадобится банкетный зал! Праздничные помещения гостиницы “Baltvilla” можно украсить в разных стилях, соответствующих детским праздникам, а команда кухонных мастеров приготовит меню со здоровыми, но вкусными закусками и напитками и праздничным тортом по выбору.