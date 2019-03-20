У каждого человека свой опыт в организации праздников. Кто-то испытывает исключительно приятное волнение, а кто-то вспоминает полные стресса дни и даже месяцы планирования. Для того чтобы праздники дарили только радость и отдых, важно правильно подобрать место проведения мероприятия. Какой банкетный зал лучше подходит для больших и маленьких торжеств, где проводить корпоративные и семейные праздники – узнайте об этом в продолжении статьи!
Банкетный зал для первоклассного праздника
Для большого праздника большой зал, для маленького маленький – кажется, это самый простой критерий выбора банкетного зала, но насколько хорошо он применим на практике? Большие и маленькие залы могут быть самыми разными, так же как и банкеты, поэтому лучше отбирать места проведения праздников по нескольким параметрам.
Тип праздника
Для семейного праздника отлично подходит и ресторан, и банкетный зал, и наружная терраса – всё зависит от типа праздника и желаний заказчика. А вот для корпоративного мероприятия, независимо от числа гостей, лучше всего выбрать банкетный зал, где можно и работать, и отдыхать в спокойной обстановке. Если мероприятие длится целый день, целесообразно обдумать его проведение в зелёной зоне, чтобы гости могли избавиться от давления суеты большого города.
Количество гостей
Маленькие банкеты включают до 20 гостей, и обычно это семейные праздники: юбилеи, тихие свадьбы, дни рождения детей и т.п. Такие праздники можно отметить в ресторане, в гостевом доме и даже в гостиничном номере. Хорошие гостиницы, специализирующиеся на обслуживании банкетов, предлагают люкс-апартаменты для маленьких торжеств. Также можно арендовать небольшой банкетный зал или часть ресторана, которую отгородят от остального помещения на время мероприятия.
Для масштабных торжеств, где количество гостей приближается к сотне или даже превосходит её, конечно же, необходим большой банкетный зал. Место для крупных свадеб, юбилеев, дней рождений, выпускных лучше всего искать в гостинице, где можно заказать праздничный стол и обслуживание, а иногда и договорится о дополнительных услугах, например, об использовании гостиничного салона красоты.
Дополнительные требования и желания
После того как вы разрешили самые важные вопросы, можно обдумать детали праздника. Прежде чем выбрать одно или другое предложение, обдумайте:
- в какой сезон происходит торжество? Хотели бы вы отдыхать на террасе с видами на природу, в зимнем саду, далеко от суеты и шума большого города?
- насколько легко банкетный зал можно адаптировать для нужд конкретного мероприятия? Предлагает ли выбранный ресторан или гостиница навесы, сцены, различные интерьерные решения?
- обслуживаются ли банкеты полностью или же предлагается только аренда помещения?
Банкеты могут быть большими и маленькими, формальными и неформальными, но у всех праздников есть одна общая черты – их надо устраивать с помощью профессионалов. Даже организация небольшого семейного торжества требует времени и внимания, и не лучше ли поручить все задачи тем, кто справится с этим лучше всего – профессионалам отрасли гостеприимства?
Идеальный праздник напрямую зависит от успешной коммуникации между организатором, ведущим мероприятия и представителями ресторана или банкетного зала, поэтому лучше выбрать место, в котором работают опытные специалисты по организации банкетов, знающие, как решить любую сложную ситуацию.
Спокойная и живописная латвийская природа служит лучшей декорацией к празднику в любой сезон, поэтому выбирайте такое место проведения мероприятия, где есть не только подходящий банкетный зал, но и привлекательная среда. Современные помещения, отличное расположение, опытные официанты и творческие повара – всё это предлагает “Baltvilla”, уютная четырёхзвёздочная гостиница совсем недалеко от Риги.
Отличные банкеты и расслабляющий отдых на берегу озера
Гостиница “Baltvilla” обладает двенадцатилетним опытом проведения торжеств. В гостинице можно отпраздновать:
- банкеты до 20 гостей. Для небольших праздников не нужен целый банкетный зал, но без идеального обслуживания не обойтись. Ресторан и бар “Baltvilla” обеспечивают идеальную праздничную среду и для сторонников традиционных торжеств, и для любителей более современных и нестандартных решений. Гостиница предлагает разные варианты меню, которые точно не оставят гурманов равнодушными;
- банкеты до 100 гостей. В зависимости от вида праздника, количества гостей и тематики торжества, мероприятие можно провести в ресторане “Baltvilla”, на террасе или в барных помещениях, также оснащённых террасой. Банкетное меню включает все смены блюд, а в готовке используются сезонные продукты от проверенных производителей;
- свадьбы. В особенный день всё вокруг должно быть больше чем идеальным! Красный и золотой зал в гостиничном ресторане и терраса с видом на сосновый бор и озеро Балтэзерс создают идеальную праздничную атмосферу, дополненную по-настоящему гурманским меню и различными возможностями для отдыха. Если банкетный зал слишком большой для свадьбы в кругу самых близких людей, праздник можно отметить в президентских апартаментах;
- корпоративные мероприятия. Балы и торжества, конференции и семинары, презентации продуктов и бизнес-ланчи – корпоративные мероприятия бывают самыми разными, и к каждому предприятию нужен индивидуальный подход. Банкетный зал и терраса “Baltvilla” могут принять до 150 гостей, к тому же организаторы мероприятия могут заказать не только обед и закуски, но и полное обслуживание, включая активный отдых, СПА-процедуры и ночёвку в уютных номерах гостиницы;
- детские вечеринки. Хотя детский праздник вряд ли можно назвать банкетом, это не значит, что для мероприятия не понадобится банкетный зал! Праздничные помещения гостиницы “Baltvilla” можно украсить в разных стилях, соответствующих детским праздникам, а команда кухонных мастеров приготовит меню со здоровыми, но вкусными закусками и напитками и праздничным тортом по выбору.