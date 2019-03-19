По подозрению в мошенничестве с фондами ЕС задержано пять человек

Госполиция задержала пять человек по подозрению в мошенническом получении из фондов ЕС 4 млн евро.
Сегодня Госполиция провела обыски в ряде мест в рамках ранее начатого уголовного процесса о мошеннических действиях с целью получения средств из Европейского фонда регионального развития через программу Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), а также о легализации незаконно нажитых средств.
В настоящий момент задержаны пять человек, подозреваемых в легализации незаконно нажитых средств и мошенническом получении средств в размере более 4 млн евро.
Госполиция не называет задержанных, но портал grani.lv пишет, что среди них даугавпилсский предприниматель Владислав Дриксне, по месту жительства которого проводится обыск. По данным Firmas.lv, Дриксне является одним из владельцев Даугавпилсского завода приводных цепей, ему принадлежит предприятие Ditton nams.