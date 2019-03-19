По подозрению в мошенничестве с фондами ЕС задержано пять человек

Сегодня Госполиция провела обыски в ряде мест в рамках ранее начатого уголовного процесса о мошеннических действиях с целью получения средств из Европейского фонда регионального развития через программу Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), а также о легализации незаконно нажитых средств.