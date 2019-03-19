Огромное счастье! Симпсон на 9-м месяце показала, как выглядит в бикини

Джессика Симпсон предельно откровенна со своими поклонниками. С тех пор, как прошлом году стало известно, что она ждет третьего ребенка, будущая многодетная мама регулярно рассказывает на своей страничке в Instagram о трудностях, с которыми сталкивается в период беременности.

Так, Симпсон уже показывала подписчикам, как сильно отекают ее ноги, и честно призналась, что набрала за беременность более 40 кг,

из-за чего даже сломала спинку унитаза в доме.

Теперь же, будучи на 9-м месяце беременности, Джессика не постеснялась опубликовать свое фото в бикини. На снимке она позирует в купальнике, положив руку на огромный живот.

Преданные поклонники Симпсон восхитились смелостью своей любимицы, однако нашлись и те, кого столь откровенный снимок знаменитости даже напугал.

К слову, оценив размер и форму живота Джессикик, ряд пользователей Сети предположили, что она ждет девочку. Что ж, совсем скоро узнаем, так ли это...

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Шаловливый стиль Джессики Симпсон