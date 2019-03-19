Симпсон на 9-м месяце показала, как выглядит в бикини. Многие испугались!
Американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер Джессика Симпсон вот-вот должна родить третьего ребенка. При этом звезда не перестает публиковать в соцсетях честные фотографии, демонстрирующие, как изменилось ее тело за время беременности.
Джессика Симпсон предельно откровенна со своими поклонниками. С тех пор, как прошлом году стало известно, что она ждет третьего ребенка, будущая многодетная мама регулярно рассказывает на своей страничке в Instagram о трудностях, с которыми сталкивается в период беременности.
Так, Симпсон уже показывала подписчикам, как сильно отекают ее ноги, и честно призналась, что набрала за беременность более 40 кг,
из-за чего даже сломала спинку унитаза в доме.
Теперь же, будучи на 9-м месяце беременности, Джессика не постеснялась опубликовать свое фото в бикини. На снимке она позирует в купальнике, положив руку на огромный живот.
Преданные поклонники Симпсон восхитились смелостью своей любимицы, однако нашлись и те, кого столь откровенный снимок знаменитости даже напугал.
К слову, оценив размер и форму живота Джессикик, ряд пользователей Сети предположили, что она ждет девочку. Что ж, совсем скоро узнаем, так ли это...
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