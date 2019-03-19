Как правильно есть яйца?

На днях американские исследователи представили данные о том, что людям, которые съедают более двух яиц в день, могут грозить сердечно-сосудистые заболевания, из-за чего повышается их риск уйти из жизни раньше времени. Но с этим выводом готовы согласиться не все медики. Сколько же все-таки можно съедать яиц, не опасаясь за сердце и сосуды?