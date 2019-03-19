В России прошёл чемпионат по пощёчинам. Победил суровый сибиряк Василий

По правилам турнира мужчины становили напротив друг друга и по очереди давали сопернику пощёчины. Между мужчинами находилась тумба для армрестлинга, которая помогала сохранять им равновесие. Правда, это помогало не всем и некоторые участники всё-таки валились с ног.

Согласно правилам, участники били друг друга открытой ладонью до тех пор, пока один из них не откажется от дальнейшего участия. Турнир проходил по олимпийской системе - на выбывание.