В России прошёл чемпионат по пощёчинам. Победил суровый сибиряк Василий
В Красноярске в рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show состоялся чемпионат по пощёчинам среди мужчин. Призовой фонд турнира составил 30 тысяч рублей.
По правилам турнира мужчины становили напротив друг друга и по очереди давали сопернику пощёчины. Между мужчинами находилась тумба для армрестлинга, которая помогала сохранять им равновесие. Правда, это помогало не всем и некоторые участники всё-таки валились с ног.
Согласно правилам, участники били друг друга открытой ладонью до тех пор, пока один из них не откажется от дальнейшего участия. Турнир проходил по олимпийской системе - на выбывание.
Победителем соревнований стал суровый сибиряк по имени Василий. Иногда он бил так, что противники падали с ног и теряли сознание.