Латвийские дизайнеры моды рассказали о своих последних достижениях

В этом сезоне во время Рижской недели моды свои новые осенне-зимние коллекции представят такие местные бренды, как Natālija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image и Bergs Privé. После длительного отсутствия на главный подиум страны вернутся Anna Led и Baiba Ladiga. В свою очередь, впервые в Рижской неделе моды примет участие дизайнер Ивета Вецмане (Iveta Vecmane). С презентацией своих брендов в RFW примут участие также Noname Atelier, Ameri и бренды салона The Secret Garden. Дополнит программу RIGA FASHION WEEK уже традиционный показ детских коллекций одежды от Aristocrat Kids, Zaza Couture и Rock'n'Mouse.