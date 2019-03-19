Латвийские дизайнеры моды рассказали о своих последних достижениях

В этом сезоне во время Рижской недели моды свои новые осенне-зимние коллекции представят такие местные бренды, как Natālija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image и Bergs Privé. После длительного отсутствия на главный подиум страны вернутся Anna Led и Baiba Ladiga. В свою очередь, впервые в Рижской неделе моды примет участие дизайнер Ивета Вецмане (Iveta Vecmane). С презентацией своих брендов в RFW примут участие также Noname Atelier, Ameri и бренды салона The Secret Garden. Дополнит программу RIGA FASHION WEEK уже традиционный показ детских коллекций одежды от Aristocrat Kids, Zaza Couture и Rock'n'Mouse.

One Wolf продолжает развиваться за пределами Латвии, принимая активное участие в проекте United Fashion, который осенью прошлого года состоялся в рамках Рижской недели моды.

Благодаря данному проекту бренд принял участие в показе премиум-класса в Берлине, а в ближайшее время станет участником Недели моды в Македонии (Skopje Fashion Weekend).

Фотогалерея: One Wolf на RFW

Дизайнер и основательница бренда NARCISS Алисе Траутмане уже покорила рынок Нью-Йорка, теперь на очереди - Лондон. Чуть более двух лет назад Алисе основала платформу для дизайнеров Dreams On Air в Нью-Йорке, где сейчас представлены более 80 дизайнеров, в числе которых такие всемирно известные бренды, как MSGM, Richard Quinn, GCDS, Litkovskaya, Walk of Shame и, конечно, бренд NARCISS. Вместе с тем

в обозримом будущем Dreams On Air откроет свои двери в престижном районе центрального Лондона - Мейнфэр, наряду с брендами Kenzo, Burberry, Ellie Saab и другими.

Фотогалерея: NARCISS by Alise Trautmane на RFW

Команда бренда свадебных и вечерних платьев Katya Katya London, которая незадолго до грядущей Рижской недели моды представит новую коллекцию на свадебной выставке в Лондоне, уже в апреле отправится на миланскую выставку и посвященную свадебной индустрии Неделю моды в Барселоне.

Тем временем сама Катя Шехурина продолжает успешное сотрудничество с театром Dailes на позиции художника по костюмам.

В этот раз она создала образы одежды для спектакля "Каренин" ("Kareņins"), который скоро появится в программе театра.

Фотогалерея: Katya Katya London на RFW

Команда Amoralle во время грядущей Рижской недели моды впервые представит новую линию одежды на каждый день, в основе которой - элегантные наряды как для повседневных образов, так и для особых случаев.

Фотогалерея: Amoralle на RFW