К сожалению, без признаков жизни.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье за намеренное причинение вреда здоровью лица. Причину смерти установит экспертиза, назначенная в рамках уголовного дела.

Отмечается, что Елену, пропавшую при до конца не ясных обстоятельствах, 17 февраля 2019 года весь день искал отряд добровольцев организации BEZVESTS.LV в составе 30 человек, земессардзе, полиция но, к сожалению, из-за глубокого снега, найти тело женщины тогда не удалось. Волонтеры намеревались провести повторный поиск после того, как сойдет снег.

Елена Риекстиня пропала 12 декабря 2018 года по дороге из Вецумниеки в Ригу. В этот день она планировала приехать в столицу Латвии, но так и не доехала.