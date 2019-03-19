Верховный суд: полицейских нельзя фотографировать и снимать на видео против их желания

В суд попало разбирательство некоего частного лица и Госинспекции данных, которая указала мужчине уничтожить размещенное в интернете видео с работниками полиции.

Представитель суда Байба Катая проинформировала, что суд считает, что в действиях заявителя - съемке полицейских - не прослеживалось "справедливое равновесие между правами на свободу слова и неприкосновенностью частной жизни".

Суд посчитал необоснованным аргументы частного лица, что во время видеосъемки полицейские исполняли свои служебные обязанности, а значит это не задевает их частную жизни. Даже в ситуациях, когда персона выполняет делегированную ей государством функцию, сохраняется право на неприкосновенность частной жизни. В противном случае это право считается нарушенным по своей сущности и делает его бессмысленными. Потому у полицейских есть право контролировать использование своих изображений.

В данном случае истец, реализуя свои права на свободу слова, не мог не вмешаться в частную жизнь работников полиции. При этом мог обработать видеозапись таким образом, что было бы невозможно идентифицировать конкретных работников полиции.