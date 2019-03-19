Установлена возможная причина запаха газа в жилом доме в центре Риги

Запах газа, возможно, возник из-за слива в канализацию жидкой фракции из газовых баллонов, сообщили в ГПСС.

Поэтому запах распространился по канализации улиц Гертрудес и Стабу (от улиц А.Чака и Авоту). Сейчас проводится вентиляция системы.

Эвакуированные жители могут возвращаться домой. Движение на этих улицах восстановлено.

Напомним, из здания на улице Гертрудес были эвакуированы около 25 человек.

Кроме того, было заблокировано движение на улице Гертрудес: на участке от улицы Чака до улицы Авоту.

Перекрытое в связи с ЧП движение на перекрестке улиц Чака и Гертрудес вечером 19 марта ФОТО: Apollo

Представитель NMPD Арита Рудзите рассказала, что на месте утечки дежурила одна бригада "Скорой". Никто к медикам за помощью не обращался.