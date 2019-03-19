Установлена возможная причина запаха газа в жилом доме в центре Риги
Во вторник 19 марта, вечером в жилом доме на улице Гертрудес стал ощущаться резкий запах газа.
Запах газа, возможно, возник из-за слива в канализацию жидкой фракции из газовых баллонов, сообщили в ГПСС.
Поэтому запах распространился по канализации улиц Гертрудес и Стабу (от улиц А.Чака и Авоту). Сейчас проводится вентиляция системы.
Эвакуированные жители могут возвращаться домой. Движение на этих улицах восстановлено.
Напомним, из здания на улице Гертрудес были эвакуированы около 25 человек.
Кроме того, было заблокировано движение на улице Гертрудес: на участке от улицы Чака до улицы Авоту.
Представитель NMPD Арита Рудзите рассказала, что на месте утечки дежурила одна бригада "Скорой". Никто к медикам за помощью не обращался.
Līdz situācijas novēršanai, aicinām iedzīvotājus netuvoties notikuma vietai, kā arī izvēlēties citus braukšanas maršrutus, lai nokļūtu galamērķī.— Valsts policija (@Valsts_policija) March 19, 2019
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