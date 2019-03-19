Вт, 19.03.2019
С Brexit как с гостем на вечеринке, который отливает посереди комнаты из-за того, что никто с ним не разговаривает, а потом жалуется на дурной запах. Мэтт Эбботт, популярный в Великобритании кабаретист

Установлена возможная причина запаха газа в жилом доме в центре Риги
ЧП произошло на улице Гертрудес

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник 19 марта, вечером в жилом доме на улице Гертрудес стал ощущаться резкий запах газа.

Запах газа, возможно, возник из-за слива в канализацию жидкой фракции из газовых баллонов, сообщили в ГПСС.

Поэтому запах распространился по канализации улиц Гертрудес и Стабу (от улиц А.Чака и Авоту). Сейчас проводится вентиляция системы.

Эвакуированные жители могут возвращаться домой. Движение на этих улицах восстановлено.

Напомним, из здания на улице Гертрудес были эвакуированы около 25 человек.

Кроме того, было заблокировано движение на улице Гертрудес: на участке от улицы Чака до улицы Авоту.

Перекрытое в связи с ЧП движение на перекрестке улиц Чака и Гертрудес вечером 19 марта

ФОТО: Apollo

Представитель NMPD Арита Рудзите рассказала, что на месте утечки дежурила одна бригада "Скорой". Никто к медикам за помощью не обращался.

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