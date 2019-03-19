В иранском аэропорту загорелся самолет с пассажирами

В аэропорту Тегерана Мехрабад произошел пожар на борту самолета с пассажирами. Об этом сообщает агентство Fars News со ссылкой на главу городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщае агентство Fars News со ссылкой на главу городского департамента по чрезвычайным ситуациям, передает Lenta.ru.
Воспламенение произошло около 21:00 по местному времени. В этот момент в самолете находились 100 человек, 50 из них были эвакуированы.
«Точных данных о количестве жертв нет», — заявил источник.
К месту происшествия было направлено 10 машин скорой помощи и несколько бригад пожарных.
Аэропорт Мехрабад — одна из двух воздушных гаваней города.