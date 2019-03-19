Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой

Путин не был приглашен, даже несмотря на рекомендацию польского МИД пригласить российского президента. Такую рекомендацию, в частности, дал тогдашний заместитель главы польского МИД Бартош Цихоцкий, который в начале марта стал послом Польши в Украине.

Представитель Дуды подчеркнул, что консультации с МИД страны носили неофициальный характер, и администрация президента не обращалась в ведомство за рекомендациями.

В ноябре 2018 года Путин был приглашен в Париж на торжества, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, и даже пообщался на торжественном обеде в Елисейском дворце с президентом США Дональдом Трампом. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкий линкор открыл огонь по польским укреплениям на полуострове Вестерплатте под Гданьском.