Вт, 19.03.2019
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Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой

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Владимир Путин

ФОТО: REUTERS/EPA/AP

Варшава не включила Владимира Путина в число приглашенных на мероприятия, посвященные годовщине Второй мировой войны. В администрации Дуды объяснили, что руководствовались современным, а не историческим контекстом, пишет DW.com.

Варшава не пригласила президента России Владимира Путина принять участие в мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной начала второй мировой войны, которые пройдут в Польше в сентябре. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Блажей Спыхальский, передает англоязычный сайт телеканала TVP Poland In. По словам Спыхальского, приглашения были разосланы, руководствуясь современным, а не историческим контекстом, потому от присутствия Путина решено было отказаться.

Путин не был приглашен, даже несмотря на рекомендацию польского МИД пригласить российского президента. Такую рекомендацию, в частности, дал тогдашний заместитель главы польского МИД Бартош Цихоцкий, который в начале марта стал послом Польши в Украине.

Представитель Дуды подчеркнул, что консультации с МИД страны носили неофициальный характер, и администрация президента не обращалась в ведомство за рекомендациями.

В ноябре 2018 года Путин был приглашен в Париж на торжества, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, и даже пообщался на торжественном обеде в Елисейском дворце с президентом США Дональдом Трампом. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкий линкор открыл огонь по польским укреплениям на полуострове Вестерплатте под Гданьском.

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