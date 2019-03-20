Они едут к нам! Какие иностранные бренды представят свои новинки на 30-й RFW

В 30-й RIGA FASHION WEEK участие примут уже известные латвийской публике зарубежные дизайнеры Diana Arno (Эстония), Morfosis (Италия) и Agnė Kuzmickaitė (Литва).

Отличительными чертами стиля бренда Diana Arno являются ярко выраженные женственность и романтичность, которые так необходимы каждой представительнице прекрасного пола, живущей в мире, где правят мужчины.

Образы Diana Arno созданы так, что в них девушки смело могут отправляться из офиса на коктейльную вечеринку и быть абсолютно неотразимыми.

Фотогалерея: Diana Arno на RFW

Итальянский бренд Morfosis призывает женщин использовать свой гардероб как способ самовыражения. Дизайнер марки Алессандра Капиелло (Alessandra Cappiello) и ее команда

создают изысканные коллекции pret-a-porter, которым характерны досконально продуманные детали, тщательно подобранные ткани и безупречная ручная работа итальянских мастеров.

Одно из самых значимых достижений бренда - успешное участие в престижном конкурсе Who’s on next, который организует Vogue Italia в сотрудничестве с Alta Roma. Morfosis свою одежду демонстрировал в таких столицах моды, как Рим, Милан, Париж, Токио и Рига.

Фотогалерея: Morfosis на RFW

Agnė Kuzmickaitė - одна их известнейших дизайнеров моды из Литвы. Регулярно представляя свои коллекции на модных показах в Литве, Берлине и Риге в рамках проходящих там Недель моды,

дизайнер каждый сезон радует своих поклонниц новой коллекцией для "современных принцесс" - женщин, которые играют множество ролей в обществе

и ищут лучший способ объединить свои обязанности с желаниями.

ФОТО: Пресс-фото

Про Agnė Kuzmickaitė писали такие мировые модные издания, как Vogue, Marie Claire, ELLE и L’Officiel.

Фотогалерея: Agnė Kuzmickaitė на RFW

В свою очередь, в рамках презентации недавно открывшегося салона дизайнерских изделий Soyka Secret Garden будут представлены такие грузинские марки одежды, как Yuliko Kazandadze и Anna Miminoshvilli, сумки Janelidze и аксессуары Foms, а также бренд нижнего белья из Ураины Zhilyova Lingerie.

Вместе с иностранными дизайнерами в рамках 30-й Рижской недели моды сезона осень-зима 2019/2020 примут участие такие дизайнерские бренды из Латвии, как Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image и Bergs Privé.

Также в ряды участников RIGA FASHION WEEK после долгого отсутствия возвращаются Anna Led и Baiba Ladiga, а для дизайнера моды Иветы Вецмане (Iveta Vecmane) это будет дебютный выход на подиум RFW.