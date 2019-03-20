Они едут к нам! Какие иностранные бренды представят свои новинки на 30-й RFW
Этой весной, с 26 по 30 марта, в столице Латвии пройдет уже 30-я Рижская неделя моды. Ее организатор - Балтийская федерация моды - объявила список иностранных дизайнеров, которые представят свои коллекции сезона осень-зима 2019/2020 на самом престижном модном мероприятии Балтии.
В 30-й RIGA FASHION WEEK участие примут уже известные латвийской публике зарубежные дизайнеры Diana Arno (Эстония), Morfosis (Италия) и Agnė Kuzmickaitė (Литва).
Отличительными чертами стиля бренда Diana Arno являются ярко выраженные женственность и романтичность, которые так необходимы каждой представительнице прекрасного пола, живущей в мире, где правят мужчины.
Образы Diana Arno созданы так, что в них девушки смело могут отправляться из офиса на коктейльную вечеринку и быть абсолютно неотразимыми.
Фотогалерея: Diana Arno на RFW
Итальянский бренд Morfosis призывает женщин использовать свой гардероб как способ самовыражения. Дизайнер марки Алессандра Капиелло (Alessandra Cappiello) и ее команда
создают изысканные коллекции pret-a-porter, которым характерны досконально продуманные детали, тщательно подобранные ткани и безупречная ручная работа итальянских мастеров.
Одно из самых значимых достижений бренда - успешное участие в престижном конкурсе Who’s on next, который организует Vogue Italia в сотрудничестве с Alta Roma. Morfosis свою одежду демонстрировал в таких столицах моды, как Рим, Милан, Париж, Токио и Рига.
Фотогалерея: Morfosis на RFW
Agnė Kuzmickaitė - одна их известнейших дизайнеров моды из Литвы. Регулярно представляя свои коллекции на модных показах в Литве, Берлине и Риге в рамках проходящих там Недель моды,
дизайнер каждый сезон радует своих поклонниц новой коллекцией для "современных принцесс" - женщин, которые играют множество ролей в обществе
и ищут лучший способ объединить свои обязанности с желаниями.
Про Agnė Kuzmickaitė писали такие мировые модные издания, как Vogue, Marie Claire, ELLE и L’Officiel.
Фотогалерея: Agnė Kuzmickaitė на RFW
В свою очередь, в рамках презентации недавно открывшегося салона дизайнерских изделий Soyka Secret Garden будут представлены такие грузинские марки одежды, как Yuliko Kazandadze и Anna Miminoshvilli, сумки Janelidze и аксессуары Foms, а также бренд нижнего белья из Ураины Zhilyova Lingerie.
Вместе с иностранными дизайнерами в рамках 30-й Рижской недели моды сезона осень-зима 2019/2020 примут участие такие дизайнерские бренды из Латвии, как Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image и Bergs Privé.
Также в ряды участников RIGA FASHION WEEK после долгого отсутствия возвращаются Anna Led и Baiba Ladiga, а для дизайнера моды Иветы Вецмане (Iveta Vecmane) это будет дебютный выход на подиум RFW.
С презентациями своих новых коллекций выступят такие бренды, как Noname Atelier и Ameri. Традиционно Рижскую неделю моды дополнит показ детской одежды от Aristocrat Kids, Zaza Couture и Rock and Mouse.