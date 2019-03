Они едут к нам! Какие иностранные бренды представят свои новинки на 30-й RFW

Одно из самых значимых достижений бренда - успешное участие в престижном конкурсе Who’s on next, который организует Vogue Italia в сотрудничестве с Alta Roma. Morfosis свою одежду демонстрировал в таких столицах моды, как Рим, Милан, Париж, Токио и Рига.

Вместе с иностранными дизайнерами в рамках 30-й Рижской недели моды сезона осень-зима 2019/2020 примут участие такие дизайнерские бренды из Латвии, как Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image и Bergs Privé.