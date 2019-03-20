Возле Сейма проходит пикет учителей за повышение зарплат

Представители правительства и Сейма в 9 часов встретятся с представителями ЛПРОН, чтобы обсудить финансовые источники для выполнения графика повышения зарплат уже в этом году.

Правительство, рассматривая бюджет 2019 года, не поддержало предложение ЛПРОН предусмотреть дополнительные средства на повышение зарплат учителей. Министр образования Илга Шуплинска заявила, что реформы в образовании не проводятся.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также подчеркнул, что увеличение финансирования могут обеспечить только реформы и упорядочение школьной сети.

Как мы уже сообщали, членам правительства за день до запланированной акции протеста учителей не удалось убедить Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) в возможностях в этом году найти средства на повышение зарплат учителей, поэтому профсоюз не откажется от акции протеста.

После полуторачасовой встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром финансов Янисом Рейрсом и министром образования и науки Илгой Шуплинской руководитель ЛПРОН Инга Ванага заявила, что предложение правительства не было убедительным.

По словам Шуплински, учителям предложили ко второму чтению госбюджета в Сейме внести в него соглашение о том, что, если бюджет выполняется и идет интенсивная работа над оптимизацией школьной сети, правительство готово повысить зарплаты с 1 сентября 2019 года.