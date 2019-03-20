Рейрс пообещал, что в бюджете 2020 года не будет внезапных налоговых изменений

Пока не известно, где брать средства на приоритетные мероприятия правительства в бюджете 2020 года, но ясно, что для увеличения бюджета не будут проводиться поспешные налоговые изменения, заявил в интервью агентству ЛЕТА министр финансов Янис Рейрс.
Во вторник Кабинет министров поддержал разработанный Минфином график принятия бюджета 2020 года. Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в бюджете будущего года надо предусмотреть 100 млн евро, но за счет реформ, а не повышения налогов.
По словам Рейрса, один из вариантов предусматривает, что министерства, составляя предложения о новых приоритетных мерах, должны обеспечить софинансирование в размере 15-20%. Также было бы логично пересмотреть программы, которые финансируются годами - возможно, там нужно что-то менять.
Министр подчеркнул, что на общие приоритеты правительства - зарплаты медиков и педагогов, системы внутренних дел и юстиции, безопасность - финансирование будет обеспечиваться в прежнем порядке.
Также он отметил, что все правительственные партии достигли понимания о том, что налоги можно менять раз в четыре года, пока работают конкретный парлаент и правительство. "Мы дадим налоговой реформе предыдущего правительства три года и затем оценим ее", - сказал министр.
Планируется, что с начала 2020 года правительство с социальными партнерами и предпринимательскими организациями начнут обсуждать возможные изменения в налогах. Возможно, придется пересмотреть темп повышения акцизного налога на алкоголь, сказал Рейрс.