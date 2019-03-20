Рейрс пообещал, что в бюджете 2020 года не будет внезапных налоговых изменений

Во вторник Кабинет министров поддержал разработанный Минфином график принятия бюджета 2020 года. Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в бюджете будущего года надо предусмотреть 100 млн евро, но за счет реформ, а не повышения налогов.

По словам Рейрса, один из вариантов предусматривает, что министерства, составляя предложения о новых приоритетных мерах, должны обеспечить софинансирование в размере 15-20%. Также было бы логично пересмотреть программы, которые финансируются годами - возможно, там нужно что-то менять.

Министр подчеркнул, что на общие приоритеты правительства - зарплаты медиков и педагогов, системы внутренних дел и юстиции, безопасность - финансирование будет обеспечиваться в прежнем порядке.

Также он отметил, что все правительственные партии достигли понимания о том, что налоги можно менять раз в четыре года, пока работают конкретный парлаент и правительство. "Мы дадим налоговой реформе предыдущего правительства три года и затем оценим ее", - сказал министр.