В США врач незаконно стал отцом 50 детей

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Atlantic.

Отмечается, что гинеколог из штата Индиана Дональд Клайн с 1970-х годов втайне оплодотворял женщин, выдавая собственные образцы за генетический материал различных доноров.

Пациентки ни о чем не подозревали до 2014 года, когда одна из дочерей Клайна Якоба Баллард, зная, что была зачата от донора, решила найти своих единокровных братьев или сестер через специальный форум.

Там она обратила внимание на одну из участниц, мать которой также лечилась у Клайна. Женщина была очень похожа на Якобу и по результату ДНК-теста оказалась ее сестрой. Позже нашлись еще шесть братьев и сестер.

Впоследствии и другие дети пациенток Клайна обнаружили свое родство. В результате последних тестов ДНК отцовство врача доказали уже 50 человек.

Как сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Atlantic, некоторые из детей Клайна "высоко оценивают вклад" врача в их судьбу, другие же в ужасе от произошедшего и подали на американца в суд.

В 2016-м он признался обнаружившим его детям, что оплодотворил около 50 пациенток, а затем уничтожил записи об этом. Отпрыски заявили о нем в полицию, и при общении со следователями он все отрицал.

Согласно законам штата Индиана, доктора имеют право становиться донорами собственных пациентов, поэтому 80-летний Клайн был приговорен всего к одному году тюремного заключения условно.