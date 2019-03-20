Ср, 20.03.2019
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Стрельба в Утрехте: задержан еще один подозреваемый

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Apšaude Nīderlandē

ФОТО: SCANPIX

В полиции Нидерландов заявили, что во вторник, 19 марта, задержали еще одного человека по подозрению в причастности к стрельбе в городе Утрехте. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что задержан 40-летний мужчина. Его роль в происшествии расследуется.

Напомним, в Утрехте 18 марта был открыт огонь, в результате стрельбы погибли три человека, а пострадали пять.

"Стрельба произошла в трамвае. В оказании помощи принимают участие три вертолета скорой помощи", - сообщила в Twitter местная полиция.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте. Задержанным оказался 37-летний голландец Гекман Танис, который родился в Турции. Также выяснилось, что у него есть судимость.

Галерея: Стрельба в Нидерландах

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