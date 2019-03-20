В лифтах некоторых многоквартирных домов находятся стенды, которые часто рекламируют "Согласие", также они рекламировали недавний митинг в поддержку Ушакова. Могут ли другие партии также рекламировать себя на тех же площадках? Или то, что позволено "Согласию", не позволено другим?
За рекламы в лифтах отвечает фирма Mediadivi, потому что она выиграла в аукционе проводимом управляющей компанией.
Когда фирме звонили журналисты, чтобы узнать о рекламе пикетов "Согласия" - никто не ответил. И тогда мы решили идти по дороге свободной рыночной экономики...
В порядке эксперимента журналисты Re:Baltica выдали себя за рекламных заказчиков от недружественной Ушакову Attīstībai/Par!.