В лифтах некоторых многоквартирных домов находятся стенды, которые часто рекламируют "Согласие", также они рекламировали недавний митинг в поддержку Ушакова. Могут ли другие партии также рекламировать себя на тех же площадках? Или то, что позволено "Согласию", не позволено другим?