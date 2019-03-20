Ср, 20.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Что позволено "Согласию", не позволено другим

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: LETA, TVNET

В лифтах некоторых многоквартирных домов находятся стенды, которые часто рекламируют "Согласие", также они рекламировали недавний митинг в поддержку Ушакова. Могут ли другие партии также рекламировать себя на тех же площадках? Или то, что позволено "Согласию", не позволено другим?

За рекламы в лифтах отвечает фирма Mediadivi, потому что она выиграла в аукционе проводимом управляющей компанией.

Когда фирме звонили журналисты, чтобы узнать о рекламе пикетов "Согласия" - никто не ответил. И тогда мы решили идти по дороге свободной рыночной экономики...

В порядке эксперимента журналисты Re:Baltica выдали себя за рекламных заказчиков от недружественной Ушакову Attīstībai/Par!.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ