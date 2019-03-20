СК: Rīgas satiksme, возможно, участвовало в образовании картеля в "деле о нановоде"

СК информировал RS и нескольких участников рынка о полученных доказательствах существования запрещенного соглашения в двух ценовых опросах о поставках нанотехнологической химии муниципальному предприятию.

Ценовые опросы проводились в 2012 и 2014 годах на общую сумму более 800 тыс. евро. Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении СК информация, претенденты взаимно согласовали условия участия, договорились о предполагаемом победителе, а также производили другие согласованные действия по подготовке и подаче предложений, что является признаками запрещенного соглашения.

Полученная информация свидетельствует, что и заказчик - RS - участвовал в реализации запрещенного соглашения, согласовании предложений и был информирован о заранее установленном победителе.

По словам руководителя исполнительного органа СК Мариса Спички, особо отрицательно следует оценивать случаи, когда за образование картеля ответственен заказчик, который должен заботиться о честном проведении закупки и экономии средств. Выявленные факты свидетельствуют о том, что нарушение было совершено в результате активных действий именно ответственного работника предприятия-заказчика, сказал Спичка.

Участникам дела направлено письмо с перечислением фактов, что является стандартной процедурой перед принятием решения СК. На этой стадии участники дела могут ознакомиться с материалами, представить свое мнение и подать дополнительную информацию.

Если факты подтвердятся, штраф за такое нарушение конкуренции составляет до 10% от нетто-оборота предприятия в предыдущем финансовом году.

По уголовному делу о "нановоде", которое суд рассмотрит в мае, обвиняются бывший работник RS Вячеслав Стунжанс, поставщик "нанотехнологий" Александр Бескоровайный, ревизор Валерий Башкиров и Вита Бауровска. Им инкриминировано мошенничество в крупном размере организованной группой и легализация преступно нажитых средств.

Следствие установило, что организованная группа в 2012 году инициировала процедуру закупки нанотехнологических химических средств предприятием и добилась, чтобы в конкурсе участвовали выбранные ею претенденты.

Согласовав предварительно ценовое предложение, победитель тендера получил возможность в 2013 году поставить муниципальному предприятию выдаваемые за нанотехнологические химические вещества, которых не было в распоряжении участвовавших в сделке предприятий.

Доказательства свидетельствуют о том, что в мошеннических целях были подделаны накладные и этикетки, чтобы этот товар был принят.

Организованная группа успешно реализовала мошенничество в рамках одного договора и решила повторить его по аналогичной схеме. Это делалось в течение всего 2014 года при небольших изменениях состава участников организованной группы.