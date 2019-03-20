Джеймс Харден установил новый рекорд НБА и обошёл Майкла Джордана

Лидер "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден установил новый рекорд в Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). Баскетболист стал первым игроком в истории Лиги, который сумел забросить 30 и больше очков в игре с каждым из соперников за один сезон.
"Хьюстон", во вторник, 19 марта, на выезде победил "Атланту" со счётом 121:105 (25:25, 28:22, 31:25, 37:33). Для команды Хардена эта победа стала третьей подряд.
Сам Харден в этом матче набрал 31 очко и стал первым игроком в истории НБА, который сумел забросить 30 и больше очков в игре с каждым из соперников за один сезон. На счету защитника также 10 результативных передачи и восемь подборов.
Последним игроком, набиравшим столько же очков против каждой команды, был Майкл Джордан в сезоне 1986-87. Но тогда он сыграл только против 22 команд.
В этом матче Харден также установил новый рекорд лиги по количеству результативных трёхочковых бросков. Харден нанёс 890 точных бросков из-за дуги в сезоне (13,3 в среднем за игру). Предыдущее достижение принадлежало разыгрывающему "Голден Стэйт Уорриорз" Стивену Карри, который исполнил 886 дальних бросков в сезоне-2015/16.