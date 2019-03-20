Политики обещают до середины мая найти деньги на повышение зарплат учителей

Как заявила после встречи с политиками председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага, учителям удалось "показать силу, единство и сплоченность".

Во время переговоров стало известно, что уже найдено 1,7 млн евро на повышение зарплат учителей из необходимых 9 млн евро. Оставшуюся сумму стороны будут искать, сотрудничая между собой.

Ванага предупредила, что 27 марта совет ЛПРОН рассмотрит полученное предложение, а также примет решение относительно забастовки. Если деньги до середины мая не будут найдены, забастовка состоится, добавила она.

Министр образования и науки Илга Шуплинска рассказала, что ко второму чтению государственного бюджета будут предложены поправки о том, что средства на повышение зарплат учителей будут найдены при выполнении ряда условий, в том числе работы над упорядочением школьной сети. Министерство образования и науки (МОН) уточнит концепцию оптимизации школьной сети, включив в нее не цифры, а конкретные задачи, сказала министр.

29 марта МОН получит разработанные самоуправлениями стратегии оптимизации, 17 апреля состоятся семинары с управлениями образования для анализа первых данных, затем в течение месяца реформа будет согласована с Министерством охраны среды и регионального развития, а 15 мая МОН представит модель школьной сети и "корзины потребностей" для системы образования в целом.

Шуплинска сказала, что Минфин постоянно ищет средства для повышения зарплат учителей, и названные 1,7 млн евро найдены за счет мер по борьбе с теневой экономикой.

Если средства будут найдены, Сейму придется вносить поправки в государственный бюджет, и это может произойти перед уходом парламента на каникулы.

Напомним, что сегодня в пикете у здания Сейма участвовали около 2000 педагогов.