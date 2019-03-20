Тарасова и Морозов выиграли короткую программу, установив мировой рекорд

Тарасова и Морозов выступили безошибочно и набрали 81,21 балла, побив свой собственный рекорд установленный на Гран-при России в 2018 году (78,47).

На втором месте после короткой программы расположилась пара из Китая Вэньцзин Суй и Цун Хань (79,24 балла), на третьем - их соотечественники Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51 балла).