Тарасова и Морозов выиграли короткую программу, установив мировой рекорд
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд в короткой программе на чемпионате мира в японском городе Сайтама.
Тарасова и Морозов выступили безошибочно и набрали 81,21 балла, побив свой собственный рекорд установленный на Гран-при России в 2018 году (78,47).
На втором месте после короткой программы расположилась пара из Китая Вэньцзин Суй и Цун Хань (79,24 балла), на третьем - их соотечественники Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51 балла).
Завтра, 21 марта, начнутся соревнования в произвольной программе. Мировой рекорд в произвольной программе, а также по итоговой сумме принадлежат французскому дуэту Ванесса Джеймс - Морган Сипре. В короткой программе французы заняли лишь седьмое место, допустив падение в своём прокате.