"Будет носить иное значение": Собчак высказалась по "делу Джексона"

Звезда отметила что, после просмотра фильма она сама ощутила себя "жертвой насилия и посттравматического стресса".

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Наконец досмотрела документальный фильм-расследование "Покидая Неверленд", который построен на подробных интервью с Уэйдом Робсоном (Wade Robson) и Джеймсом Сейфчаком (James Safechuck), а также рассказах членов их семей и жен.

Первое ощущение: я стала сама вдруг жертвой насилия и посттравматического стресса", - написала журналистка.

Она также подчеркнула, что ей невыносимо слушать рассказы о том, как соблазняли 7-летний детей и смотреть их фото. Она подчеркнула, что главными монстрами в этом фильме являются родители.

"Главные монстры в этом фильме это даже не сам Майкл,растлитель и педофил , а родители,которые упорно "ничего не замечали", а на самом деле просто не хотели замечать,разменяв детей на роскошную жизнь. Эта история конечно же прежде всего про них....", - указала Собчак.

Ксения отметила, что она искренне не понимает, почему в пространстве русского Интернета идет дискуссия о каком-то пиаре, а чаще о том, что не стоит ворошить прошлое.

" И вот это настоящий ад. В Америке во всех ток-шоу и программах обсуждается почему все молчали, куда смотрели журналисты, нужно ли привлекать к ответственности родителей и вообще сколько людей покрывало Джексона. Это все что нужно знать о самосознании и общественном мнении "тут" и "там"", - написала звезда.