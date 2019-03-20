"Будет носить иное значение": Собчак высказалась по "делу Джексона"

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram свое мнение о картине "Покидая Неверленд", в котором американский поп-певец Майкл Джексон обвиняется в педофилии.
Звезда отметила что, после просмотра фильма она сама ощутила себя "жертвой насилия и посттравматического стресса".
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Наконец досмотрела документальный фильм-расследование "Покидая Неверленд", который построен на подробных интервью с Уэйдом Робсоном (Wade Robson) и Джеймсом Сейфчаком (James Safechuck), а также рассказах членов их семей и жен.
Первое ощущение: я стала сама вдруг жертвой насилия и посттравматического стресса", - написала журналистка.
Она также подчеркнула, что ей невыносимо слушать рассказы о том, как соблазняли 7-летний детей и смотреть их фото. Она подчеркнула, что главными монстрами в этом фильме являются родители.
"Главные монстры в этом фильме это даже не сам Майкл,растлитель и педофил , а родители,которые упорно "ничего не замечали", а на самом деле просто не хотели замечать,разменяв детей на роскошную жизнь. Эта история конечно же прежде всего про них....", - указала Собчак.
Ксения отметила, что она искренне не понимает, почему в пространстве русского Интернета идет дискуссия о каком-то пиаре, а чаще о том, что не стоит ворошить прошлое.
" И вот это настоящий ад. В Америке во всех ток-шоу и программах обсуждается почему все молчали, куда смотрели журналисты, нужно ли привлекать к ответственности родителей и вообще сколько людей покрывало Джексона. Это все что нужно знать о самосознании и общественном мнении "тут" и "там"", - написала звезда.
Собчак объяснила, что она не может прийти в себя от услышанного, смысл песни We are the world, we are the children для нее "всегда теперь будет носить иное значение".
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Наконец досмотрела документальный фильм-расследование «Покидая Неверленд» ,который построен на подробных интервью с Уэйдом Робсоном (Wade Robson) и Джеймсом Сейфчаком (James Safechuck), а также рассказах членов их семей и жен. Первое ощущение: я стала сама вдруг жертвой насилия и посттравматического стресса. Слушать рассказы о том,как соблазняли 7-летних детей ,сопровождаемые их фото- невыносимо. Главные монстры в этом фильме это даже не сам Майкл,растлитель и педофил , а родители,которые упорно «ничего не замечали»,а на самом деле просто не хотели замечать,разменяв детей на роскошную жизнь. Эта история конечно же прежде всего про них.... И еще вещь,которая меня поразила,и она многое говорит именно о менталитете русского народа: только в пространстве российского интернета идет дискуссия: «зачем ворошить прошлое если человека уже нет?» и «они все просто пиарятся и врут». И вот это настоящий ад. В Америке во всех токшоу и программах обсуждается почему все молчали,куда смотрели журналисты,нужно ли привлекать к ответственности родителей и вообще сколько людей покрывало Джексона. Это все что нужно знать о самосознании и общественном мнении «тут» и «там»((( А я пока не могу прийти в себя от услышанного,и понимаю что смысл песни «We are the world,we are the children» для меня всегда будет теперь носить иное значение....