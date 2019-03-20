Кариньш: Латвия может стать как Скандинавия, если...

Латвия может стать зажиточным государством, подобно скандинавским, где люди живут в безопасности и довольны жизнью, заявил в прениях по проекту государственного бюджета 2019 года премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Чтобы достичь этой цели, нужно упорядочить много разных сфер, сказал он, назвав конкретных министров, под руководством которых будут происходить перемены.
Латвии нужно привести в порядок финансовый сектор, административно-территориальное деление, образование и сферу юстиции, сказал Кариньш.
По его словам, учителя "любезно напомнили", что система образования не приведена в порядок и средства в ней тратятся неэффективно, хотя пропорционально Латвия занимает четвертое место по объему выделенных средств.
Как сообщалось, у здания Сейма прошел пикет примерно 2000 учителей за повышение зарплат.