Ср, 20.03.2019
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Кариньш: Латвия может стать как Скандинавия, если...

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Кришьянис Кариньш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвия может стать зажиточным государством, подобно скандинавским, где люди живут в безопасности и довольны жизнью, заявил в прениях по проекту государственного бюджета 2019 года премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Чтобы достичь этой цели, нужно упорядочить много разных сфер, сказал он, назвав конкретных министров, под руководством которых будут происходить перемены.

Латвии нужно привести в порядок финансовый сектор, административно-территориальное деление, образование и сферу юстиции, сказал Кариньш.

По его словам, учителя "любезно напомнили", что система образования не приведена в порядок и средства в ней тратятся неэффективно, хотя пропорционально Латвия занимает четвертое место по объему выделенных средств.

Как сообщалось, у здания Сейма прошел пикет примерно 2000 учителей за повышение зарплат.

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