Кариньш: Латвия может стать как Скандинавия, если...

Чтобы достичь этой цели, нужно упорядочить много разных сфер, сказал он, назвав конкретных министров, под руководством которых будут происходить перемены.

Латвии нужно привести в порядок финансовый сектор, административно-территориальное деление, образование и сферу юстиции, сказал Кариньш.

По его словам, учителя "любезно напомнили", что система образования не приведена в порядок и средства в ней тратятся неэффективно, хотя пропорционально Латвия занимает четвертое место по объему выделенных средств.