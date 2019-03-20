Ср, 20.03.2019
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  • Наряд дня: Амаль Клуни в белоснежном вечернем платье ослепила Букингемский дворец

Наряд дня: Амаль Клуни в белоснежном вечернем платье ослепила Букингемский дворец
Она прекрасна!

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ФОТО: SIPA/Scanpix

Ежегодный благотворительный ужин в Букингемском дворце собрал многих известных и уважаемых в мире женщин. В их числе была и Амаль Клуни, которая является не только супругой звезды Голливуда Джорджа Клуни и матерью его детей, но и активным защитником прав женщин в области юриспруденции.

Обворожительная Амаль предстала перед организатором вечера принцем Чарльзом и многочисленными гостями в элегантном белом платье в пол от Stephane Rolland с  оригинальной асимметричной накидкой на одно плечо.

Дополнили этот восхитительный образ маленький серебристый клатч и серьги с бриллиантами. Не зря ее называют иконой стиля!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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