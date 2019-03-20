Наряд дня: Амаль Клуни в белоснежном вечернем платье ослепила Букингемский дворец

Ежегодный благотворительный ужин в Букингемском дворце собрал многих известных и уважаемых в мире женщин. В их числе была и Амаль Клуни, которая является не только супругой звезды Голливуда Джорджа Клуни и матерью его детей, но и активным защитником прав женщин в области юриспруденции.