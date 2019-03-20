Хоккеист Никита Задоров поддержал Панарина и сравнил Россию с Северной Кореей

Напомним, что что в середине февраля Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект об автономной работе интернета в России. Законопроект позволяет властям при необходимости отключить "внешний интернет" и фильтровать трафик.

Хоккеист Артемий Панарин тогда разместил в своём Instagram пост, в котором задался вопросом - "Как можно настолько бояться собственных граждан? Куда мы катимся?". Этот пост Панарин сопроводил фотографией с митинга в защиту свободного интернета.

"Я не согласен с некоторыми вещами, которые происходят сейчас в России. Я патриот, это моя страна. Я думаю, что настоящие патриоты должны высказывать свое мнение. Особенно известные люди. Государство хочет усилить контроль, это похоже на ситуацию в Северной Корее", - цитирует Задорова Sports.ru.

Никита Задоров заявил, что согласен с Панариным и также как он считает, что Россия "катится назад в прошлое".