Звезда Comedy Woman рассказала, почему так и не стала мамой

Успешной карьере Марины Федункив завидуют многие ее коллеги, однако, несмотря на успехи в творчестве, у нее так и не сложилась полноценная семья - не получилось стать ни счастливой женой, ни мамой. На днях актриса приняла участие в передаче "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". Во время беседы с Борисом Корчевниковым Марина откровенно рассказала о том, почему до сих пор не родила ребенка. Как выяснилось, отчасти виновен в этом ее экс-супруг Михаил.