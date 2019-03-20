Звезда Comedy Woman рассказала, почему так и не стала мамой
Российская комедийная актриса, широко известная по роли мамы Коляна в сериале "Реальные пацаны" и участию в шоу Comedy Woman к 45 годам так и не стала мамой, хотя до сих пор мечтает о ребенке. На днях она стала героиней программы "Судьба человека" и рассказала в эфире, почему так произошло.
Успешной карьере Марины Федункив завидуют многие ее коллеги, однако, несмотря на успехи в творчестве, у нее так и не сложилась полноценная семья - не получилось стать ни счастливой женой, ни мамой. На днях актриса приняла участие в передаче "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". Во время беседы с Борисом Корчевниковым Марина откровенно рассказала о том, почему до сих пор не родила ребенка. Как выяснилось, отчасти виновен в этом ее экс-супруг Михаил.
"Человек был зависим от наркотиков. Я его пыталась оттуда вытащить всяческими способами.
Я себе поставила задачу, что я должна это сделать. Миссия оказалась невыполнима. От больного человека рожать детей? Я думала, что могу изменить этот мир. Я была одержима этим желанием",
- призналась актриса.
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Сегодня Федункив отдает себе отчет в том, что, скорее всего, уже не сможет родить самостоятельно, но не отказывается от желания стать матерью.
Она хочет усыновить "особенного ребенка" - правда, пока не торопится осуществить задуманное. "Если я на это решусь, я уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком",
- отметила Марина.
Смотрите на видео полный выпуск программы "Судьба человека" с участием Марины Федункив!