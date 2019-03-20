Почему латвийские огурцы тоже упаковывают в плёнку?

Встреченные передачей посетители продуктового магазина говорят о нескольких версиях. Одни думают, что огурец в плёнке дольше будет оставаться свежим, а другие говорят, что упаковка помогает защитить от бактерий. В свою очередь, другая покупательница сообщила, что, несмотря на необходимость плёнки, она вредит окружающей среде.

Профессор и продуктовый технолог Сандра Муижниеце-Браслава рассказывает, что упаковка может продлить жизнь овощей на продуктовых полках.

"Огурцы упаковывают, чтобы сохранить влагу и чтобы не появилось ситуации, когда огурец засыхает. Также плёнка помогает продлить срок годности, по меньшей мере, на неделю", - поясняет технолог.

Всё чаще производители используют полиэтиленовые плёнки, предусмотренные для вторичной переработки. Руководительница магазина товаров без упаковки и последовательница движения zerowaste Мария Солошенко положительно оценивает то, что предприниматели выбирают использование плёнок, предназначенных для вторичной переработки. Однако она рассказала, что исследования свидетельствуют, что наибольшее количество отходов образуется от людей, совершающих покупки. Потому она советует тщательно обдумывать свои покупки.