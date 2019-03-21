Чт, 21.03.2019
С Brexit как с гостем на вечеринке, который отливает посереди комнаты из-за того, что никто с ним не разговаривает, а потом жалуется на дурной запах. Мэтт Эбботт, популярный в Великобритании кабаретист

Быстро и вкусно: ленивые беляши за 20 минут
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ФОТО: скриншот видео

На YouTube-канале Гали Курпиковой, за которым, кстати, следят 30,5 тысячи подписчиков, не так давно появилось видео с рецептом, показавшимся нам интересным, а главное - несложным и быстрым. Спешим поделиться! Тем более что отзывы прекрасные...

Ингредиенты:

Для теста: кефир - 1 стакан, яйца - 2 шт., мука - 1 стакан с горкой, масло растительное -  30 мл, соль - 1 ч. л.,  сахар - 1 ч. л., сода - 1 ч. л.

Для начинки: фарш (любой) - 400-500 г, лук репчатый - 1 шт., соль и специи по вкусу.

Прцесс приготовления смотрите на видео!

Кстати, некоторые пользователи, по достоинству оценив этот рецепт, внесли кое-какие свои предложения. Например:

  • Кладу к мясной начинке - чесночок, черный перец, сухие травы - базилик, например.

Начинку при жарке надо разминать, чтобы комков не было, и лить в тесто масло не следует, так как в поджарке мясной его уже достаточно.

  • Можно в тесто натереть плавленный сырок, поместив его на 20 минут в морозилку перед натиранием на терке. Очень вкусно - попробуйте.

Стоит ли прислушаться к этим советам - решайте сами...

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