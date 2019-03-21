Быстро и вкусно: ленивые беляши за 20 минут
На YouTube-канале Гали Курпиковой, за которым, кстати, следят 30,5 тысячи подписчиков, не так давно появилось видео с рецептом, показавшимся нам интересным, а главное - несложным и быстрым. Спешим поделиться! Тем более что отзывы прекрасные...
Ингредиенты:
Для теста: кефир - 1 стакан, яйца - 2 шт., мука - 1 стакан с горкой, масло растительное - 30 мл, соль - 1 ч. л., сахар - 1 ч. л., сода - 1 ч. л.
Для начинки: фарш (любой) - 400-500 г, лук репчатый - 1 шт., соль и специи по вкусу.
Прцесс приготовления смотрите на видео!
Кстати, некоторые пользователи, по достоинству оценив этот рецепт, внесли кое-какие свои предложения. Например:
- Кладу к мясной начинке - чесночок, черный перец, сухие травы - базилик, например.
Начинку при жарке надо разминать, чтобы комков не было, и лить в тесто масло не следует, так как в поджарке мясной его уже достаточно.
- Можно в тесто натереть плавленный сырок, поместив его на 20 минут в морозилку перед натиранием на терке. Очень вкусно - попробуйте.
Стоит ли прислушаться к этим советам - решайте сами...