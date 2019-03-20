Ср, 20.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Илгуциемс: Беременной женщине разбили лицо и забрали метадон

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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija/FLICKR

Государственная полиция получила вызов в Илгуциемс. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, обнаружили женщину с разбитым лицом, 20 марта сообщает передача Degpunktā.

Как сообщается, в квартиру семьи полицейских вызывают не первый раз. Участница конфликта вероятно находится в положении.

Выяснилось, что скандал начался из-за того, что супруг без разрешения забрал метадон. Когда женщина попросила его отдать, конфликт перерос в драку, и пришлось вызывать полицию. Ругань и споры продолжались даже в присутствии полиции.

На место происшествия прибыли медики, которые заключили, что будущей матери нужно отправиться в больницу для дальнейшего осмотра.

До гопитализации женщине многократно предлагалось обратиться в полицию, но она отказывалась. 

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