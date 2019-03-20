Илгюциемс: Беременной женщине разбили лицо и забрали метадон

Государственная полиция получила вызов в Илгюциемс. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, обнаружили женщину с разбитым лицом, 20 марта сообщает передача Degpunktā.
Как сообщается, в квартиру семьи полицейских вызывают не первый раз. Участница конфликта вероятно находится в положении.
Выяснилось, что скандал начался из-за того, что супруг без разрешения забрал метадон. Когда женщина попросила его отдать, конфликт перерос в драку, и пришлось вызывать полицию. Ругань и споры продолжались даже в присутствии полиции.
На место происшествия прибыли медики, которые заключили, что будущей матери нужно отправиться в больницу для дальнейшего осмотра.
До госпитализации женщине многократно предлагалось обратиться в полицию, но она отказывалась.