Подозреваемый в обмане Google и Facebook литовец сознался в мошенничестве

Гражданин Литвы Эвалд Римаскаускас обвиняемый в том, что с помощью сфальсифицированных электронных писем обманом выманил у американских компаний информационных технологий Facebook и Google более 120 миллионов долларов (около 105 миллионов евро), 20 марта признал свою вину.
Жертвами крупной хакерской атаки, проведенной литовским хакером, стали Google и Facebook.
Письмо с признанием Римаскаускас подал в федеральный суд Манхэттена. Ему грозит лишение свободы сроком до 30 лет и денежный штраф до одного миллиона долларов.
По требованию США правоохранительные органы Литвы задержали Римаскаускас в марте 2017 года, а затем отправили в США. Вплоть до сегодняшнего дня он находился под стражей.
Ранее сообщалось, что литовец в течение двух лет выдавал себя за азиатского бизнесмена, производящего программное обеспечение, вместо этого подделывая счета, контракты и выманивая данные фишингом. За это время ему удалось заработать свыше $100 миллионов долларов.