Подозреваемый в обмане Google и Facebook литовец сознался в мошенничестве

Письмо с признанием Римаскаускас подал в федеральный суд Манхэттена. Ему грозит лишение свободы сроком до 30 лет и денежный штраф до одного миллиона долларов.

По требованию США правоохранительные органы Литвы задержали Римаскаускас в марте 2017 года, а затем отправили в США. Вплоть до сегодняшнего дня он находился под стражей.

Ранее сообщалось, что литовец в течение двух лет выдавал себя за азиатского бизнесмена, производящего программное обеспечение, вместо этого подделывая счета, контракты и выманивая данные фишингом. За это время ему удалось заработать свыше $100 миллионов долларов.