Чт, 21.03.2019
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Вратарь сборной Латвии Мерзликин подписал контракт с клубом НХЛ

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Элвис Мерзликин

ФОТО: AFP/LETA

Вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс".

Таким образом, 24-летний Мерзликин пробудет в НХЛ до конца сезона, а затем станет ограниченным свободным агентом.

В конце недели он завершил сезон в чемпионате Швейцарии в составе "Лугано" и отправился в США. К "Коламбусу" он присоединится как только оформит визу.

Ожидается, что оставшуюся часть сезона Мерзликин проведёт в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе "Кливленд Монстерз". Кстати, в этом сезоне за "монстров" выступал другой латвийский вратарь Матисс Эдмунд Кивлениекс. Дебют Мерзликина в Америке может состояться в конце марта.

В сезоне-2018/19 латвийский голкипер провёл 43 матча в чемпионате Швейцарии, отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,44. Кроме того, на его счету четыре игры в плей-офф, в которых он отражал 87,2% бросков и пропускал по 3,95 шайбы за игру.

Мерзликин был задрафтован "Коламбусом" в 2014 году под общим 76-м номером в 3-м раунде.

"Коламбус" с 84 очками в 73 матчах занимает восьмое место в Восточной конференции. "Кливленд Монстерз" с 68 очками в 64 матчах идут на пятом месте в Северном дивизионе и продолжают бороться за путёвку в плей-офф Кубка Колдера.

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