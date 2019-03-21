Вратарь сборной Латвии Мерзликин подписал контракт с клубом НХЛ

Вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс".
Таким образом, 24-летний Мерзликин пробудет в НХЛ до конца сезона, а затем станет ограниченным свободным агентом.
В конце недели он завершил сезон в чемпионате Швейцарии в составе "Лугано" и отправился в США. К "Коламбусу" он присоединится как только оформит визу.
Ожидается, что оставшуюся часть сезона Мерзликин проведёт в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе "Кливленд Монстерз". Кстати, в этом сезоне за "монстров" выступал другой латвийский вратарь Матисс Эдмунд Кивлениекс. Дебют Мерзликина в Америке может состояться в конце марта.
#CBJ sign @merzly30 to an entry level contract! https://t.co/eoQ6TKDQdB— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) March 20, 2019
В сезоне-2018/19 латвийский голкипер провёл 43 матча в чемпионате Швейцарии, отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,44. Кроме того, на его счету четыре игры в плей-офф, в которых он отражал 87,2% бросков и пропускал по 3,95 шайбы за игру.
I’m really excited to announce that I signed my first NHL contract I would like to thank my friends, my family, the fans for all the great support, the biggest thanks goes to @OfficialHCL for everything they did for me, especially for the growth since i was a little boy. pic.twitter.com/vfVbVN3zyc— Elvis Merzlikins (@Merzly30) March 20, 2019
Мерзликин был задрафтован "Коламбусом" в 2014 году под общим 76-м номером в 3-м раунде.
"Коламбус" с 84 очками в 73 матчах занимает восьмое место в Восточной конференции. "Кливленд Монстерз" с 68 очками в 64 матчах идут на пятом месте в Северном дивизионе и продолжают бороться за путёвку в плей-офф Кубка Колдера.