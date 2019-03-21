Чт, 21.03.2019
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Польша объяснила почему не позвали Россию на годовщину Второй мировой войны

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Владимир Путин. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Польше пояснили, почему не позвали российскую делегацию на мероприятия на годовщину Второй мировой войны, сообщает PAP.

Глава канцелярии президента государства Кшиштоф Щерский сказал, что Варшава "считает проблематичным обращение МИД России к исторической логике в контексте сентября 1939 года". 

Ранее сообщалось, что приглашения были отосланы, руководствуясь современным, а не историческим контекстом, потому от присутствия президента России решено было отказаться.

В период оккупации (1939-1945) погибло шесть миллионов польских граждан, большая часть из них были евреями. На части захваченной страны нацисты организовали большое количество концентрационных лагерей.

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