Рейрс: четыре из семи налоговых режимов не предусматривают соцзащиту
В настоящее время в Латвии семь налоговых режимов, из которых четыре не предусматривают социальной защиты, поэтому данную систему нужно пересмотреть, заявил в интервью агентству LETA министр финансов Янис Рейрс.
В Латвии существуют общий налоговый режим, налог микропредприятия, субъекты хозяйственной деятельности, лица, получающие доходы на основе договора подряда, лица, получающие доходы от сдачи в аренду недвижимости, плательщики патентной платы.
По словам Рейрса, в соседних странах налоговых режимов не так много, и налоговые администрации могут контролировать их с меньшими ресурсами. "Должно ли общество платить за то, что у нас семь налоговых режимов? Может быть, нужны четыре, которые легче администрировать, и меньше нагрузка на общество?" - сказал министр.
"В 2018 году накопления в социальном бюджете составляли 202 млн евро, что является значимым источником средств в случае кризиса. В бюджете этого года мы предусмотрели накопления в размере 240 млн евро. Но это относится только к тем более 600 тыс. человек, которые платят налоги в общем режиме, а 300 тыс. человек социально не защищены", - сказал министр, добавив, что пока пересмотр налоговой системы - это его мнение, предложений по конкретным изменениям пока нет.
На вопрос, готов ли министр пересмотреть режим налога микропредприятия, Рейрс ответил, что он уже раньше пытался это делать, но для того, чтобы изменения произошли, требуется решение Сейма.
Рейрс допускает, что режим микропредприятий может быть эффективен, например, на селе. Также он предлагает разрешать микропредприятиям оказывать услуги только физическим лицам. "Это упорядочило бы рынок, потому что есть сферы, где микропредприятия вытеснили с рынка предприятия, работающие в нормальном налоговом режиме", - заявил Рейрс.