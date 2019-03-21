В Москве прощаются с Юлией Началовой

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Издание Gazeta.ru отмечает, что у места прощания собралось множество поклонников певицы. Люди выстроились в два ряда.

Одними из первых появились многочисленные актеры и звезды российского шоу-бизнеса:

Ольга Кормухина, актриса Comedy Woman Елена Борщева, Анастасия Стоцкая, Виктор Салтыков, Сергей Крылов, Катя Лель, Ирина Салтыкова, Тимур Родригез, Влад Топалов, Владимир Левкин, Александр Панайотов вместе со спутницей, вокалист группы "Премьер-министр" Жан Григорьев-Милимеров и дрессировщики братья Запашные.

Филипп Киркоров ФОТО: TASS/Scanpix

На прощании также присутствовала певица Лариса Долина с дочерью, продюсер Бари Алибасов, Филипп Киркоров и пародист Александр Песков. Почтить память певицы пришли также продюсер Степан Разин и дочь Дмитрия Маликова - Инна.

Доставлены венки от Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Также среди пришедших почтить память замечен бизнесмен Алимжан Тохтахунов и основательница клиники "Можайка 10" Мария Фролова.

Известно, что церемония прощания будет продлена до 15.00.

Галерея: Похороны певицы Юлии Началовой

Родные Началовой запретили вести фото и видео-съемку на ее похоронах.

Зрители навсегда запомнят ее прекрасной девушкой с ангельской внешностью и пронзительными голубыми глазами. Для представителей шоу-бизнеса это событие стало настоящим кошмаром. Instagram знаменитостей наполнился публикациями, полными скорби, воспоминаний, сожаления и соболезнований.

Внезапное осложнение подагры (приобретенная после неудачных пластических операций), которой страдала Началова на протяжении восьми лет застало врасплох певицу и ее близких.

Никто не догадывался, что незначительная рана на ноге приведет к таким ужасающим последствиям и смерти. Первая информация о госпитализации появилась 8 марта. Неделю врачи пытались спасти жизнь Юли, но безуспешно.